CALCIO FEMMINILE – M. Bertolini (c.t. Italia): “Il calore di Palermo ci darà una mano per affrontare la Svizzera”

In vista delle prossime sfide contro Svizzera e Romania, l’Italia del c.t. Milena Bertolini si prepara per conquistare la vetta in solitaria. Lo farà però con ben tre assenze. Due per Covid-19 Arianna Caruso ed Elisa Bartoli e per infortunio Valentina Cernoia. In conferenza stampa le parole del mister delle azzurre. “Sono contenta di tornare al sud: qui ci sono tantissime potenzialità per il calcio femminile e tante bambine e ragazze, per motivi culturali o impiantistici, non hanno proseguito nel loro percorso calcistico. La Nazionale deve avere anche questa funzione di promozione per tutto il movimento al Sud. Ho fatto i complimenti alle ragazze bianconere. È stata una partita storica per tutto il calcio femminile italiano: finalmente le nostre squadre iniziano a competere alla pari con le superpotenze europee”.

Factory della Comunicazione

Portieri: Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Roma);

Centrocampiste: Norma Cinotti (Empoli), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Maria Teresa Pandini (Inter), Martina Rosucci (Juventus), Flaminia Simonetti (Inter);

Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Juventus), Valentina Giacinti (Milan), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Valeria Pirone (Roma), Annamaria Serturini (Roma).

Fonte: figc.it