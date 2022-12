Bargiggia: “Osimhen perdita pesante per il Napoli. De Laurentiis proverà a non farlo convocare dalla Nigeria”

“Osimhen è una perdita gravissima per il Napoli perché il ragazzo fa reparto da solo. Nei prossimi giorni sarà operato al Niguarda di Milano. L’obiettivo di De Laurentiis è quello di non farlo convocare per la Coppa d’Africa, ma sarà difficile e, comunque, bisognerà capire prima la prognosi definitiva del ragazzo. La Nigeria, dal proprio canto, potrà richiedere di farlo visitare in patria dai propri medici. Gli azzurri si affideranno a Mertens e Petagna, ma se Dries fosse stato quello vero, ieri non avrebbe sbagliato il secondo gol. A livello societario, la sconfitta di ieri viene presa come una semplice battuta d’arresto e non come un dramma, anche perché credono che la gara sia stata persa per mancanze interne e non superiorità dell’Inter. Poi sono state sottolineate le prestazioni scialbe di Fabian ed Anguissa, oltre ad un calo fisico di Insigne e Lozano”.