UNDER 15 – Tris casalingo del Napoli contro la Lazio

Il Napoli Under 15 di mister Sorano ha sconfitto con un netto 3-0 la Lazio. Tutte le reti arrivate nel primo tempo, sblocca Giglio, il raddoppio è di Picca e la terza marcatura è di P. Sorrentino. Prima frazione dove i biancocelesti fanno fatica a costruire, mentre il centrocampo degli azzurrini è stato incisivo. Meglio gli ospiti nella ripresa, dove hanno provato a cambiare il volto della partita, il Napoli però ha retto in fase difensiva. Il resto della giornata delle squadre azzurre, importante successo dell’Under 16 contro i pari età della Lazio per 3-2 e successo del Napoli Under 17 a Terni per 1-2.

A cura di Antonio Pisciotta