Ufficiale – Ole Gunnar Solskjaer non è più l’allenatore dello United

Era nell’ aria da settimane. Ora è ufficiale. Ole Gunnar Solskjaer non è più l’allenatore del Manchester United. I Red Devils hanno comunicato la decisione tramite una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito web, divulgata poi attraverso i social: “Il Manchester United conferma che Solskjaer ha lasciato il posto da allenatore del club. Grazie di tutto, Ole”.

Manchester United can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has left his role as Manager.

Thank you for everything, Ole ❤️#MUFC

