Spalletti punterà su Lozano. Un ostacolo però in vista dell’Inter

Dopo la positività di Matteo Politano, l’esterno ex della sfida, ci teneva a giocare contro il suo recente passato, ovvero l’Inter, Spalletti punterà su Hirving Lozano. Il tecnico di Certaldo ieri lo ha pungolato in conferenza stampa: “E’ giusto che sia ambizioso, del resto lo siamo tutti. Lui è un ragazzo dolce e dà sempre il massimo ogni allenamento. Credo che per giocare in un club ambizioso, sia giusto puntare a vincere, altrimenti è difficile che non facendolo possa aspirare a grandi palcoscenici”. C’è un solo ostacolo, Lozano viene da oltre 14 mila km, dal Messico a Napoli ed ha svolto solo ieri la seduta di allenamento. Solo questa mattina si scioglierà la riserva su chi far giocare a destra.

Fonte: Fabio Mandarini Corriere dello Sport