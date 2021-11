Sorrentino: “Il sogno Osimhen, la calma Anguissa, la grandezza Insigne…”

La sua passione per Maradona è nota, così come il tifo per i colori azzurri. Il regista e Premio Oscar Paolo Sorrentino, durante un’ intervista alla Gazzetta dello Sport, ha parlato del momento del Napoli e della delicata sfida degli azzurri di questa sera a San Siro contro l’Inter: “Contento della squadra? Ne ho un’ottima impressione. Le partite sono divertenti e questa è la cosa più importante. Spalletti mi sembra molto simpatico, ma non lo conosco. Osimhen è un giocatore e un sogno allo stesso tempo. Mi piace la calma di Anguissa, la grandezza di Insigne, la volontà di Politano, l’autorevolezza di Koulibaly, e potrei andare avanti per tutti gli altri. Domanda secca: nel 2022 meglio l’Oscar o lo Scudetto? Meglio che ci vacciniamo tutti”.