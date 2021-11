SERIE A – Inter-Napoli 3-2, i top e i flop della squadra azzurra

Il Napoli, dopo la sconfitta del Milan a Firenze, cercava un buon risultato, avversario l’Inter che aveva voglia di rivalsa dopo gli ultimi risultati negli scontro diretti. Gli azzurri sbloccano la gara con Zielinski che calcia al limite e supera Handanovic. I nerazzurri però alzano i ritmi e pareggiano su rigore per il mani di Koulibaly visto dal VAR, Chalhanoglu spiazza Ospina. La partita resta in controllo per i padroni di casa e passano in vantaggio con il colpo di testa di Perisic su corner del turco, non basta il miracolo del portiere colombiano. Nella ripresa i partenopei cercano il pari, ma arriva la terza rete dei padroni di casa con Correa che serve Lautaro Martinez e segna con un diagonale preciso. Match che il Napoli non ha voglia di mollare e accorcia con Mertens, tiro sotto l’incrocio. Nel finale super parata di Handanovic su Mario Rui che va anche sulla traversa e nel recupero Mertens non calcia bene da pochi passi. Non cambia la classifica per gli azzurri, primi, ma certamente il carattere stavolta non è bastato per evitare la prima sconfitta in stagione. Ecco le pagelle della gara del “G. Meazza”.

Top

Ospina 6 – Sulle tre reti dell’Inter non poteva fare nulla, anzi quasi salva su Perisic, ma importanti parate su Barella e Lautaro Martinez. Esce con coraggio su Dzeko, come sempre una sicurezza.

Rrahamani 6 – In una serata dove la difesa non è certo stata brillante, il giocatore del Kosovo, anche stasera ha lottato. Determinante sulla marcatura su Correa e salva sulla linea in un paio di circostanze. Non molla fino alla fine.

Anguissa 6 – L’Inter a centrocampo ha giocato con forza e coraggio, il camerunense non demerita nel primo tempo. Cresce nella ripresa e nel finale prevale nel fisico e nella tecnica.

Lozano 6 – Spalletti e la città aspettavano un segnale dal messicano e dell’attacco almeno ha cercato di spingere. Due i cross nel primo tempo e un tiro dove Osimhen si fa anticipare. Ancora non è continuo, ma stasera almeno ci ha provato.

Zielinski 6,5 – Il centrocampista polacco, spesso criticato per rendimento, stasera ha giocato con coraggio. Splendida la rete del vantaggio, va a pressare gli avversari e anche nella ripresa ci mette del suo. Fosse la gara della svolta della stagione?

Mertens 6 – Il belga entra in campo con forza e determinazione. Il campo dove lo scorso anno uscì per infortunio, si riprende con gli interessi. Gran gol dalla distanza, peccato per la palla gol nel recupero, ma questo Dries sarà utilissimo.

Flop

Di Lorenzo 5 – Il terzino destro stasera è andato in affanno su Perisic e sbaglia gli appoggi. Sembra lontano parente dalle ultime prestazione. Nel finale splendido il cross dove Mario Rui per poco non segna. Ci sta, ma certamente non la serata migliore.

Koulibaly 5 – Inizia come sempre il difensore senegalese con grinta e carattere. Dal fallo di mano in poi, va in difficoltà e non riesce a riprendersi. Davvero non una serata facile.

Mario Rui 4,5 – Darmian e Barella mettono spesso in difficoltà il terzino portoghese. Si perde anche Lautaro Martinez sul gol del 3-1. Nel finale però stava per segnare il gol del pareggio di testa, ma stasera davvero male.

Fabian Ruiz 4,5 – Lo spagnolo, autore fino ad ora di una stagione positiva, stasera soffre le marcature asfissianti dell’Inter. Quasi mai si riesce a liberare e non riesce ad imporsi. Rispetto ad Anguissa non esce alla distanza.

Insigne 5 – Mezzo voto in più per l’assist per il gol di Zielinski, ma per il resto il capitano stasera non riesce ad incidere. Troppo spesso lontano dalla manovra e non cambia il passo. Deve ritrovarsi per il bene di tutti.

Osimhen 4,5 – Il bomber nigeriano si è visto sin dal primo minuto che era nervoso e troppo spesso attaccava per vie centrali. Esce per una botta all’occhio, è generoso ma non lo deve essere troppo.

A cura di Alessandro Sacco