Serie A 13°giornata, Sassuolo – Cagliari : Al Mapei finisce in parità!

Serie A 13°giornata, Sassuolo – Cagliari :

Buon avvio per i padroni di casa che creano la prima occasione con un tiro all’angolino di Frattesi ma Cragno annulla tutto. I sardi si fanno vedere con Ceppitelli ma il suo colpo di testa finisce sulla traversa. Scammacca su assist in profondità di Berardi, si trova in area e batte il portiere con un tiro forte e basso. Gli ospiti la riprendono subito dopo con Keita che si inventa un grande gol con una rovesciata in area. Ad inizio ripresa il Sassuolo si riporta in vantaggio grazie al rigore trasformato da Berardi che mira all’angolino. Pochi minuti dopo si ripete lo stesso scenario ma nella porta opposta. Rigore per il Cagliari che Joao Pedro non sbaglia calciando anche lui basso all’angolo destro. Gli uomini di Dionisi non mollano e con Defrel tentano la rete del vantaggio ma trova davanti Cragno che spazza in angolo. Le due squadre provano a costruire ma tutto resta invariato. Dopo quattro minuti di recupero arriva il triplice fischio. Al Mapei Stadium finisce 2-2.

Tabellino

MARCATORI: 37′ Scamacca, 52′ rig. Berardi (S); 39′ Keita, 56′ rig. Joao Pedro (C)

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogerio (85′ Kyriakopoulos); Frattesi, Maxime Lopez, Traore (85′ Matheus Henrique); Berardi, Scamacca (73′ Defrel), Raspadori (90′ Muldur). Allenatore: Alessio Dionisi

CAGLIARI (4-4-2): Cragno, Bellanova, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Zappa (78′ Caceres), Marin (83′ Oliva), Grassi (78′ Deiola), Nandez; Joao Pedro, Keita (83′ Pavoletti). Allenatore: Walter Mazzarri

ARBITRO: Baroni di Firenze

AMMONITI: Marin, Grassi (C); Ayhan (S)