Scommesse: il 41% gioca  l’Inter vincente, Osi: il gol paga 3. In cronaca le altre quote

L’ultima vittoria con l’Inter è arrivata proprio a San Siro, in Coppa Italia, a inizio 2020. Dopo due pareggi e due sconfitte, il Napoli tornerà all’attacco questo pomeriggio, stavolta da primo in classifica e ancora imbattuto. Un compito non semplice per l’ex Spalletti, con gli analisti che concedono il fattore campo a Inzaghi: su Planetwin365 i nerazzurri partono a 2,35, in vantaggio sul 3,25 offerto sia sul pareggio, sia sul «2» dei partenopei. Più marcata la distanza nelle preferenze degli scommettitori, che nel 41% dei casi hanno scelto l’«1», contro il 29% del Napoli. Di fronte il miglior attacco del campionato (24 gol per l’Inter) contro la miglior difesa (solo 4 le reti subite dagli azzurri), ma in tabellone a spuntarla è l’Over 2,5, la scommessa su almeno tre gol complessivi, favorito a 1,70 sul 2,03 dell’Under.

La sfida tra Inter e Napoli rappresenta anche il duello tra Edin Dzeko e Victor Osimhen. Il bosniaco chiamato a non far pesare l’assenza del partente Romelu Lukaku è entrato subito nei cuori dei tifosi interisti che si affidano a lui per rilanciare le ambizioni scudetto. Un suo gol contro la squadra di Spalletti vale 2,85 volte la posta per i betting analyst di Olybet.it mentre sale a 3 il bomber nigeriano, alla ricerca della definitiva consacrazione per portare i partenopei verso un clamoroso scudetto. Fonte: CdS