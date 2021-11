PRIMAVERA 1 – Torino-Napoli 1-2, ecco le pagelle degli azzurrini secondi in classifica

Questa mattina a Biella si è giocata per la nona giornata di campionato Primavera 1 la gara tra il Torino e il Napoli. Partono forte gli azzurrini che passano con Daniel Hysaj che ribadisce in rete la corta respinta di Milan su conclusione di Barba. I granata reagiscono, prima colgono la traversa su punizione di Angoli e poi pareggiano con Anton su azione da calcio d’angolo. I padroni di casa alzano i ritmi e sfiorano il vantaggio con Angoli, salva sulla linea Costanzo che è costretto ad uscire. Nel secondo tempo i ragazzi di Frustalupi cambiano ritmo e tornano in vantaggio, Cioffi di testa coglie la traversa e da pochi passi non sbaglia Ambrosino. Il Napoli va vicino al terzo gol con Saco, ma non colpisce da pochi passi da Milan. Nel finale il Torino va ad un passo dal pareggio con Caccavo, ma Idasiak si supera deviando in angolo. Un successo, il quarto in campionato che serve agli azzurrini di balzare al secondo posto e dà segnali di continuità.

Marcatori: 7′ Hysaj (N), 14′ Anton (T), 60′ Ambrosino (N).

Torino: Milan 5,5; Della Valle 6, Anton 6, Reali 5,5, Angori 6,5; Garbett 5,5, Savini 6, Di Marco 5,5 (68′ Caccavo 6); Baeten 6, Akhalaia 6,5 (57′ Rosa 5), La Marca 6. All.: Coppitelli. A disp.: Vismara, Pagani, Maugeri, Gymah, Amadori, Barbieri, Lindkvist, Giorcelli, Antolini, Caccavo. All.: Coppitelli 6

Napoli: Idasiak 6,5; Barba 6,5, Hysaj 7, Costanzo 6,5 (41′ Manè 6,5); Marchisano 6,5, Saco 6,5, Spavone 6, De Marco 6,5 (46′ Di Dona 6,5); Cioffi 6,5, D’Agostino 6 (73′ Vergara s.v.); Ambrosino 7 (73′ Mercurio s.v.). A disp.: Boffelli, Di Dona, Giannini, Gioielli, Marranzino,, Spedalieri, Toure. All.: Frustalupi 7

Arbitro: Sig. Cherchi di Carbonia.

Ammoniti: Reali (T), Maugeri (T).