Antonello Perillo, giornalista, ha scritto sul suo profilo Facebook, in merito alla sconfitta del Napoli contro l’Inter per 3-2. “Un gran finale di gara -peraltro senza Insigne e Osimhen- non ha evitato la prima sconfitta in campionato. Impalpabile il capitano, assist per Zielinski a parte. Lozano non sembrava uno da Real Madrid. Nota di merito per Anguissa: un gigante per forza e tecnica #InterNapoli”