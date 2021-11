Maradona game – Sarà bianca quella che vedremo a San Siro

Un anno senza Diego Maradona. Napoli lo sta attraversando e vivendo senza dimenticare. Non l’ha mai fatto, non potrebbe adesso. Il 25 novembre sarà un anno esatto dalla scomparsa del Pibe. La squadra azzurra per tutto il mese di novembre scenderà in campo con una maglia celebrativa, stasera, a Milano, nella sfida all’ Inter Campione d’Italia, lo sfondo sarà bianco. La “Maradona Game”, la maglia dedicata al numero 10 argentino, contro il Verona era di colore nero, oggi sarà bianca, appunto e contro la Lazio sarà di un colore ancora diverso.