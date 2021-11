L’ultima rete quella di Callejon: occorre sfatare un quasi tabù

E’ storicamente una trasferta difficile quella in casa nerazzurra. Spesso partite bloccate e poche reti. Nel passato recente il Napoli non ha trovato il gol nelle ultime quattro sfide di Serie A a San Siro contro l’Inter (un pareggio seguito da tre vittorie nerazzurre): non è mai rimasto nella sua storia per cinque gare di fila fuori casa contro i nerazzurri in campionato senza andare a segno. L’ultima rete azzurra a San Siro nella competizione resta – ricordano i colleghi di Eurosport – quella di Callejón dell’aprile 2017.