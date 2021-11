Lo dicono i numeri, il Napoli è un tabù per Inzaghi

Per Inzaghi in 11 incroci con la squadra partenopea, infatti, il tecnico piacentino, sempre alla guida della Lazio, è riuscito a vincere soltanto in due occasioni, rimediando ben otto sconfitte, con quadro completato da un unico pareggio. Per dare un’ulteriore idea, tra tutte le formazioni affrontate almeno due volte in carriera, proprio contro i campani, l’attuale allenatore interista, ha la più alta percentuale di sconfitte, ovvero quasi il 73%. Le statistiche, comunque, non devono trovare necessariamente una conferma. E, inoltre, come premesso, valgono solo per le sfide con la Lazio. Adesso Inzaghi è passato sulla panchina nerazzurra e tutto potrebbe cambiare. Tanto più che, volendo guardare dal lato positivo, il trend è stato già invertito, almeno parzialmente. Fino all’11 gennaio 2020, infatti, Simone non aveva mai battuto il Napoli. E dopo quella prima volta (1-0 a firma del solito Immobile), c’è stato pure il bis nel campionato successivo: un 2-0 con sigilli del solito Ciro “nazionale” e di Luis Alberto. In entrambe le circostanze si giocava all’0limpico. E, allora, visto che domani sera Inter e Napoli si sfideranno a San Siro, perché non potrebbe accadere ancora? P. Guadagno (Cds)