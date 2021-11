LIVE SERIE A – Inter-Napoli (21/11/2021)

Premere f5 per gli aggiornamenti

Arbitro: Valeri; Ass1: Giallattini; Ass2: Preti; IV: Marchetti; VAR: Aureliano; AVAR: Longo

Questo pomeriggio allo stadio “G. Meazza”, fischio d’inizio alle ore 18,00, si giocherà la sfida valevole per la tredicesima giornata di campionato tra l’Inter e il Napoli. Il big-match per il vertice, tra due squadre, miglior attacco dei nerazzurri, contro la miglior difesa in casa azzurra. Saranno assenti per infortunio: Manolas e Ounas, mentre per Covid Alessandro Zanoli, Demme e Politano. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

La Redazione