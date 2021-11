La Curva B a Parigi: «Le Figaro, carta da ce***»

Una rappresentativa di ultras del Napoli della Curva B dello Stadio Maradona, è in queste ore in trasferta a Parigi e ha assistito al matc tra Paris Saint Germain e Nantes (3-1) vista la vicinanza con i tifosi parigini. I napoletani in Francia si sono fatti notare sia allo stadio che nel centro città per uno striscione che risponde a Le Figaro, il quotidiano transalpino che aveva parlato di Napoli come «Terzo Mondo» qualche giorno fa: «Le Figaro, carta da ce***» si legge nello striscione. Fonte: mattino.it