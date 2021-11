Insigne, scudetto e trasferta a Mosca, le parole di De Laurentiis a Nola

Inevitabilmente a Nola si passa ad altro. «Lo scudetto sul petto della statua ci piace e come potrebbe essere diversamente? Ma io quella parola preferisco non pronunciarla, perché sono scaramantico. Anche la partita contro l’Inter la vedrò con i soliti amici e nel solito contesto che ci ha portato fin qui». Insomma, niente Milano per il patron che oggi pomeriggio guarderà in tv il suo Napoli. Chi invece sarà in campo è Lorenzo Insigne, il cui contratto con il Napoli ha sempre la scadenza fissata a giugno 2022. «Del suo futuro non dovete chiedere a me ma a lui. È il capitano del Napoli».

Passaggio all’indietro per liberarsi del pallone – bollente – e via dritti a guardare il futuro. Non più di campionato ma di Europa League. «Per la trasferta di Mosca di mercoledì sono preoccupatissimo», e il riferimento è alla situazione dei contagi per il Covid.

Fonte: B. Majorano (Il Mattino)