Insigne e Lautaro Martinez, gli “ossessionati” del gol di Inter-Napoli

Questo pomeriggio si giocherà al “Meazza”, il match Inter-Napoli, valevole per il vertice, occasione per i nerazzurri di accorciare sul duo di testa, mentre gli azzurri hanno la certezza del primato, ma si vorrà provare a staccare il Milan. Il match di Milano tra l’atro è anche il duello in zona gol tra Lautaro Martinez e Lorenzo Insigne. Il bomber argentino è reduce da una botta presa in nazionale, ma ha recuperato. In zona gol invece è fermo a 5 reti ed ha sbagliato il rigore nel derby contro i rossoneri. Cercherà nella sfida contro i partenopei di sbloccarsi. Il capitano del Napoli invece ha segnato fino ad ora, in campionato, solo su calcio di rigore, mentre su azione manca il suo timbro da 165 giorni e con un tiro a giro sarebbe il massimo. Per di più con un gol il ragazzo di Frattamaggiore aggancerebbe Maradona. Una partita insomma dove c’è da togliere l’ossessione del gol e regalare gioie ai propri tifosi, Lautaro e Insigne sono pronti a riprendersi lo scettro.

Fonte: F. Mandarini CdS