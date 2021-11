[Formazioni] Inter – Napoli: Inzaghi ha scelto il duo d’attacco. Spalletti punterà sul centrocampo a 3

Questo pomeriggio allo stadio “G. Meazza”, si giocherà il big-match per il vertice tra l‘Inter e il Napoli. I nerazzurri hanno l’occasione di accorciare dal duo di testa, gli azzurri hanno la certezza del primo posto, dopo la sconfitta del Milan. Simone Inzaghi ha scelto il duo d’attacco, si tratta del duo argentino: Correa-Lautaro Martinez, con Dzeko che partirà dalla panchina. Per il resto in difesa Ranocchia al posto di De Vrij. Per Spalletti, in attesa del nuovo risultato dei tamponi, ha fatto le sue scelte, con un centrocampo a 3 per contrastare la mediana dell‘Inter.

Fonte: CdS