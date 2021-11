Dazn – Zielinski: “Dispiace non aver sfruttato le occasioni, ora sto bene”

Autore di una gran bella rete che però non è valsa punti per il Napoli, Piotr Zielinski, a fine gara, interviene ai microfoni di Dazn: “Non solo l’occasione di Mario Rui, nel secondo tempo abbiamo creato più situazioni in cui dovevamo far gol. Non è andata così, ci dispiace perché, almeno secondo me, la sconfitta non è meritata. Potevamo fare un pareggio, addirittura vincere. Avevamo perso già con lo Spartak in Coppa, ma in campionato è la prima volta che ci succede. Personalmente sto molto meglio, mi sono ripreso. Voglio migliorare partita dopo partita. Voglio dare il mio contributo alla squadra. Oggi il mio gol non è bastato, ma ci saranno altre occasioni”