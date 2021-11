Dazn – Inzaghi: “Soffrire nel finale, contro il Napoli, è normale”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della gara contro il Napoli: “Era una partita chiave, anche se quella più importante è fra 3 giorni. Abbiamo battuto una squadra fortissima ed i ragazzi si meritano questa vittoria. Abbiamo sofferto nel finale come giusto che sia contro una squadra forte come il Napoli. Avevamo giocatori fuori, giocatori rientrati da pochissimo, qualcuno non al meglio, quindi temere un po’ alla fine era normale. Stamattina hanno calciato tre rigori a testa (Perisic, Calhanoglu e Lautaro) e sono andati tutti a centro. Calhanoglu l’ha tirato e ha dimostrato di avere carattere e personalità, io non lo toglierei mai dal campo. Il Napoli è primo per possesso palle e quindi sapevamo di dover tenere di più la palla per provare a vincere Barella? È stato molto bravo, ma tutto il nostro centrocampo ha un grandissimo merito oggi. Su Lautaro non ho preoccupazioni, stasera ha fatto anche un grandissimo gol. L’ho visto sereno anche sul rigore di Calhanoglu.”