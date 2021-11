COPPA ITALIA FEMMINILE – La Juventus contro la Roma sale sull’ottovolante

La Juventus Women di coach Montemurro ha affrontato in trasferta la Roma femminile e la partita è terminata con un netto 1-8. Mattatrice della sfida Staskova autore di una tripletta, doppiette di Hurtig e Caruso e una rete di Bonfantini. Per le giallorosse la rete di Badawiya. A fine gara le parole del tecnico delle bianconere: «La Coppa Italia è un torneo importante e cercheremo di vincerla come tutti i tornei in cui giochiamo. Per noi era importante partire bene per mettere le fondamenta. Il mese di novembre è stato intenso, sono contento di come l’abbiamo gestito. Bravissime ragazze».

Centro Sportivo Certosa, Via di Centocelle 246 – Roma

Marcatori: 17’ pt Caruso (J), 18’ pt Hurtig (J), 20’ pt Bonfantini (J), 23’ pt Caruso (J), 43’ pt Staskova (J), 1’ st Staskova (J), 4’ st Staskova (J), 12’ st Badawiya (R), 24’ st Hurtig (J)

Roma Calcio femminile: Di Cicco (1’ st Casaroli), Orlando (35’ st Farnesi), Novelli (26’ st Di Salvo), Salm, Badawiya, Polverino, Di Fazio, Filippi, Peri (13’ st Conti), Silvi (Cap), Manno (13’ st Liskova). A disposizione: Chahid, Del Rosso, Scarozza, Capitta. Allenatore: Cafaro Roberto

Juventus: Aprile, Nilden, Staskova (15’ st Girelli), Lundorf, Boattin (1’ st Giai), Hurtig, Zamanian, Caruso (1’ st Pfattner), Bonfantini, Salvai (Cap) (15’ st Rosucci), Lenzini (1’ st Beccari). A disposizione: Soggiu, Bonansea. Allenatore: Montemurro Joseph Adrian

Arbitro: Enrico Eremitaggio di Ancona (Assistenti: Andrea Pacifici di Arezzo, Alberto Rinaldi di Pisa).