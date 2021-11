Victor Osimhen cercherà il primo “acuto” al “Meazza”

Dopo le due reti con la Nigeria, Spalletti ritroverà un Victor Osimhen carico in vista della sfida contro l’Inter. Fino ad ora ha giocato in stadi come il Franchi e l’Olimpico, ma non ha ancora trovato la via della rete. Anzi l’ex Lille gli manca il grande acuto nelle notti importanti. Lo scorso anno non giocò per infortunio contro i nerazzurri, mentre solo 16 minuti contro il Milan. Osimhen punterà con decisione alla via della rete in uno scontro diretto, per confermare l’ottimo inizio di stagione. Tra l’altro manca l’appuntamento con il gol in maglia azzurra da tre sfide, anche se contro l’Hellas Verona, ha preso il palo. Una serata di gala per il nigeriano che vorrebbe incidere e dare un segnale all’intera serie A.

Fonte: Fabio Mandarini CdS