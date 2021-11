Spartak Mosca ancora ko: 2-1 Krasnodar, addio Rui Vitoria?

Ritorno in campo dopo la sosta per le nazionali non positivo ler lo Spartak Mosca. Biancorossi cadono 2-1 a Krasnodar nella 15ª giornata della Premier russa. Padroni di casa avanti con Cordoba al 16′ min, Sobolev su rigore pareggia per lo Spartak a fine primo tempo ma Krychowiak riporta avanti il Krasnodar al 61′ min con il decisivo calcio di rigore. Settimo risultato negativo consecutivo per i russi, che restano fermi al decimo posto in classifica, e adesso la panchina di Rui Vitoria trema pericolosamente