Simone Inzaghi ha scelto l'”angelo custode” di Osimhen

L’assenza per infortunio di De Vrij ha creato il problema a Simone Inzaghi per la zona centrale della difesa, ma negli ultimi giorni la scelta sarebbe stata fatta. Si tratta di Andrea Ranocchia, lui sarà l’angelo custode di Victor Osimhen, dovrà marcarlo e impedirgli di scattare per tutta la gara. Per il resto gli altri centrali saranno Skriniar e Bastoni. Per i tre difensori non sarà una partita facile, dove l’auspicio è che il centrocampo possano evitare di lasciare i duelli uno contro uno con gli attaccanti del Napoli.

Fonte: Fabio Mandarini Corriere dello Sport