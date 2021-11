Simone Inzaghi: “Coraggio e motivazioni faranno la differenza, giocherà Ranocchia”

Termine della conferenza.

Ha già scelto il sostituto di de Vrij? “Dopo le nazionali qualche problemino l’abbiamo sempre avuto. Domani, se non cambieranno le cose e starà bene, giocherà Ranocchia che è molto affidabile e da tanti anni qui all’Inter e farà una grande partita, non farà rimpiangere de Vrij che sappiamo che giocatore è”.

Il momento di appannamento di Lautaro: vi siete parlati? “Gli attaccanti passano questi momenti, è stato così per me, mio fratello. Lauti sta lavorando molto bene, è generoso, dentro al progetto al 100%. Per me un attaccante deve preoccuparsi quando non gli capitano le occasioni, anche nel derby le ha avute. Deve continuare a lavorare come sta facendo e credere nelle proprie potenzialità. Tornerà a segnare come ha sempre fatto in carriera”. La stupisce il percorso del Napoli di Spalletti? – “Luciano ha sempre fatto bene ovunque sia andato, è un valore aggiunto per le proprie squadre. Il Napoli è un’ottima squadra, hanno mantenuto gli elementi migliori tra cui Fabian e Koulibaly che sono rimasti. Ma aveva fatto ottime cose anche Gattuso”

Come gestirà i nazionali appena rientrati? Anche perché arriva anche lo Shakhtar… – “Avrei potuto parlarne meglio prima del Milan e dello Sheriff perché avevamo la squadra al completo, abbiamo perso de Vrij e Sanchez e avuto problemi con Bastoni e Dzeko. Vedremo domattina, ma siamo concentrati prima sul Napoli. Manderemo in campo la formazione migliore”

E’ gara spartiacque? – “Abbiamo fatto un ottimo percorso in Serie A, come in Champions League. In campionato siamo indietro di due punti rispetto all’anno scorso. I tifosi ci aiutano, Milan e Napoli stanno tenendo un passo che in Italia non si vedeva da quarant’anni. Contro Atalanta, Juve e Milan meritavamo di più, sono arrivati tre pari, dobbiamo fare di più negli scontri diretti a partire da domani”

Miglior attacco contro miglior difesa: che gara si aspetta mister? – “Sarà una partita importantissima come contro il Milan per la classifica. Il coraggio e le motivazioni faranno la differenza”

Inizio conferenza stampa

Alla vigilia del big match di San Siro che vedrà in campo Inter e Napoli, il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa e risposto alle domande dei giornalisti.