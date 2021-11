Serie A, le capolista in trasferta: big match al Franchi e a San Siro

Il campionato riparte e le due capolista, Milan e Napoli, entrambe imbattute avranno due esami severi in trasferta: Pioli torna da ex con i rossoneri al Franchi, in una partita a rischio, dove ad un Milan, fino ad ora di ferro, mancheranno Calabria e Rebic. La squadra è reduce dal pareggio nel derby contro quell’ Inter che sarà domani l’avversaria del Napoli. Una verifica ulteriore della propria forza per la squadra di Spalletti contro la squadra che l’anno scorso ha vinto lo scudetto. Gli azzurri riprenderanno dopo il pari nell’ultima partita prima della sosta con il Verona e vogliono ripartire con le marce alte: ieri mattina si sono allenati con il gruppo Ospina e Anguissa di rientro dalle nazionali, in serata è tornato Lozano che stamattina disputerà la rifinitura (indisponibile Ounas): una prova di forza al Meazza contro l’Inter, una trasferta storicamente ostica per gli azzurri, sarebbe un altro segnale importante del Napoli nella lotta per l’alta classifica. Una sfida tra la squadra che ha segnato di più in campionato, l’Inter di Simone Inzaghi (29 gol) e quella che ha subite meno reti, solo 4, il Napoli di Spalletti: una delle chiavi del match sarà rappresentata proprio dai duelli tra gli attaccanti nerazzurri (Lautaro Martinez sarà titolare e per l’altra maglia ballottaggio tra Dzeko e Correa; indisponibile in attacco Sanchez e in difesa De Vrji) e il reparto arretrato azzurro.