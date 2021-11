“La squadra di Allegri trova una vittoria importantissima all’Olimpico contro la Lazio. La Juventus vince 2-0 una gara ben giocata. Bianconeri in vantaggio al 23’ grazie a un rigore segnato da Bonucci e concesso per fallo di Cataldi su Morata. Nella ripresa la Lazio è sterile in attacco e subisce la seconda rete: ancora rigore trasformato da Bonucci e concesso per fallo di Reina su Chiesa. Con questo successo la Juve aggancia la Lazio a quota 21 punti”. Sky Sport

Lazio-Juventus, il tabellino