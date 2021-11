SERIE A – Atalanta-Spezia 5-2, orobici una macchina di guerra. Per gli ospiti non basta Nzola

Questo pomeriggio al “Gewiss Stadium” si è giocata la sfida tra l’Atalanta e lo Spezia, per la tredicesina giornata di campionato. Sono i liguri a partire forte, sbloccano con Nzola che ribadisce in rete, dopo la parata di Musso sul tiro di Verde. Il match sembra complicarsi per i padroni di casa, ma all’improvviso arriva il pareggio. Spunto di Zappacosta, cross al centro e Pasalic segna sotto porta. La svolta arriva su calcio di rigore per il mani di Sala, visto dal VAR, Zapata sbaglia il primo rigore, ma viene ripetuto e non sbaglia. Il colombiano è devastante, vince il duello su Hristov, assist per Pasalic e non sbaglia. Nel secondo tempo, Musso salva su Nzola con i piedi. Nel finale arrivano le reti dei neo entrati Muriel e Malinovski, Provedel non è apparso impeccabile. Lo Spezia segna la seconda rete, ancora con Nzola, ma non basta per evitare il 5-2 finale. L’Atalanta aggancia l’Inter, in attesa che i nerazzurri scendano in campo domani contro il Napoli, i liguri reggono mezz’ora, ma alla distanza sono calati.

ATALANTA-SPEZIA 5-2

Reti: 11′ Nzola (S), 18′ Pašalić (A), 38′ Zapata (A) su rigore, 41′ Pašalić (A), 83′ Muriel (A), 89′ Malinovskyi (A), 91′ Nzola (S).

Atalanta: Musso, Toloi, Palomino, Djimsiti, Zappacosta (87′ Scalvini), de Roon, Koopmeiners (61′ Pessina), Mæhle, Pašalić (87′ Piccoli), Iličić (61′ Malinovskyi), Zapata (79′ Muriel). A disposizione: Rossi, Sportiello, Freuler, Pezzella, Demiral, Miranchuk. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Spezia: Provedel, Amian, Erlic, Hristov, Bastoni, Kovalenko (64′ Colley), Sala (64′ Reca), Maggiore, Verde (52′ Manaj), Nzola, Gyasi (82′ Podgoreanu). A disposizione: Zoet, Zovko, Kiwior, Ferrer, Antiste, Salcedo, Nguiamba, Strelec. Allenatore: Thiago Motta.

Arbitro:Rosario Abisso di Palermo.

Assistenti: Giorgio Peretti di Verona e Alessandro Cipressa di Lecce.

IV ufficiale: Manuel Volpi di Arezzo.

V.A.R.: Lorenzo Maggioni di Lecco.

A.V.A.R.: Damiano Di Iorio di Vco.

Note: ammoniti Koopmeiners (A), Pašalić (A), Gyasi (S), Sala (S), Hristov (S).

A cura di Alessandro Sacco