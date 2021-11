PRIMAVERA 1 – Alla Sampdoria il derby della Lanterna. L’Empoli batte la Fiorentina

Questo pomeriggio si sono giocate altre tre partite della nona giornata del campionato Primavera 1 e non sono mancate le sorprese. La Sampdoria vince per 4-2 a Pegli il derby contro il Genoa. Il Sassuolo sconfigge in casa l’Inter per 1-0, mentre l’Empoli vince in casa contro la Fiorentina per 2-0.

A cura di Alessandro Sacco