Per la sfida dell’ Olimpico, alla Juve mancherà Dybala

A San Siro il big match tra Inter e Napoli, al Franchi la bella partita tra Fiorentina e Milan, all’ Olimpico la grande sfida Lazio-Juve: l’ex Maurizio Sarri ritroverà per la prima volta da avversario i bianconeri, ora guidati da Allegri. «Sul fatto che la Juve non sia allenabile dovete chiedere a lui, non l’ho detto io: per me tutte le squadre sono allenabili, devi capire il modo. Innanzitutto è un bravissimo allenatore, lo dimostrano i risultati che ha ottenuto in carriera», ha precisato il tecnico bianconero. In conferenza stampa ha parlato ieri anche Sarri. «Della Juve mi è rimasto un campionato vinto: per me vincere in serie A è stato qualcosa di importante che ha chiuso un cerchio di 20 anni di sacrifici nelle categorie inferiori. Questo mi è rimasto della Juve» ha detto Sarri precisando di «non aver mai detto che la Juve era inallenabile» e dicendo. «Quella era una Juve arrivata alla fine di un ciclo, infatti poi hanno ringiovanito». Nella Juve mancherà Dybala, out per l’affaticamento al polpaccio accusato con l’Argentina, che non è stato convocato per il match dell’Olimpico. Oltre all’argentino saranno assenti anche Bernardeschi, Chiellini, De Sciglio e Ramsey.

Il Mattino