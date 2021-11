Pasquale Cassese, imprenditore ed opinionista: “Se fossimo al completo…”

A “1 Football Club”, Pasquale Cassese, imprenditore ed opinionista:

“L’assenza di Politano peserà molto nella gara di domani, perché è molto bravo anche nella fase difensiva, a differenza di Lozano. Se fossimo al completo, sarei certo della vittoria del Napoli, perché Osimhen, contro Ranocchia, farà disastri. Mi aspetto che l’Inter giochi con un baricentro più basso, proprio per evitare di farsi sorprendere in contropiede dagli azzurri. Non mi aspetto Mertens dal primo minuto, lo vedo bene da subentrato. Credo sarà la partita di Piotr Zielinski, che sbloccherà il digiuno dei partenopei al Meazza che dura ormai da troppi anni. L’importante è tornare a casa con almeno un punto, perché per vincere lo Scudetto c’è bisogno di rispettare la media inglese: vittoria in casa e pareggio in trasferta. Politano? Non era il caso andasse a Parigi, soprattutto perché si sa che in questo periodo il Covid sta colpendo gravemente la Francia. Poteva evitare di spostarsi dall’Italia e magari restare nella sua bella casa di Posillipo col mare a due passi”.