Ore 20,45: Fiorentina/Milan. Il Cds prova a dare la due formazioni

Stasera sarà una di “quelle” serate. Una serata da Franchi, con lo stadio pieno, ribollente di tifo(si) e passione, multicolorato e straricco di voci, come mille volte lo è stato fin da quando si chiamava Comunale, così da trasformarsi in un autentico fortino dentro cui spesso la Fiorentina si esalta. E proverà ad esaltarsi anche oggi. Saranno in trentaduemila sugli spalti del vecchio stadio di Campo di Marte, ovvero praticamente tanti quanti ce ne possono entrare in questo momento con le norme attuali che regolano l’afflusso del pubblico, per un tutto esaurito che la dice lunga sul clima che si è ricreato intorno alla squadra viola: e non possono essere alcune sconfitte – che fanno parte quasi fisiologicamente del nuovo percorso intrapreso – a gettare secchiate di acqua gelida sull’entusiasmo ritrovato.

Fonte: CdS