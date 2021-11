Ore 15,00: Atalanta-Spezia. Le probabili formazioni del CorrSport

L a novità della vigilia del match odierno di Bergamo sta nell’annullamento della conferenza stampa di Gasperini. Si dice che la ragione di tale provvedimento stia nella crescita dei casi di Covid e di conseguenza un mezzo per proteggersi. Il che nulla toglie all’attesa del confronto tra nerazzurri e spezzini che possiede infatti non pochi motivi interessanti. L’Atalanta, tanto per iniziare, se vuole rimanere attaccata al treno della Champions deve assolutamente vincere, mentre lo Spezia per continuare a credere nella salvezza ha quasi l’obbligo di bissare il pari che nel campionato scorso conquistò tra le proprie mura. In altre parole entrambe le squadre hanno bisogno di punti e da qui potrebbe nascere un pomeriggio alquanto interessante. Anche perchè il pensiero di Gasperini da tempo è questo: «Abbiamo portato in cascina meno fieno in casa per svariati motivi, per cui dobbiamo al più presto ristabilire gli equilibri in tale ottica. In soldoni dobbiamo essere più cinici e positivi in fase di realizzazione ed ogni confronto sul terreno amico deve vederci vittoriosi nell’uscirne».

Fonte: CdS