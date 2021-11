Napoli-Lazio già esauriti tre settori, si va verso il sold out

Domenica si vola a Milano per sfidare l’Inter, certo, ma parallelamente sono nel vivo sia la prevendita per la trasferta di mercoledì in Europa League con lo Spartak Mosca, sia per la prossima partita di campionato del Maradona, in programma domenica 28 novembre alle 20.45 con la Lazio. Per la precisione: già esauriti gli anelli superiori delle Curve A e B, nonché l’anello inferiore della Curva A (dove con il Verona hanno scelto di sistemarsi alcuni gruppi organizzati). Questo il listino prezzi: Tribuna Posillipo 80 euro; Tribuna Nisida 60 euro; Tribuna Family Adulto 15 euro, ridotto 5 euro per gli under 12; Distinti 50 euro; Curve A e B anello superiore 25 euro; Curve A e B anello inferiore 15 euro. Il club, tra l’altro, ha lanciato la Tribuna Young riservata alle scuole calcio: il costo del biglietto – settore Distinti Inferiori – è di 3 euro sia per gli accompagnatori sia per i tesserati.

Fonte: F. Mandarini (CdS)