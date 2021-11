Mario Cenolli (ag. Fifa): “Montemurro pronto a regalare il triplete alla Juventus Women”

Dopo lo storico successo in Germania contro il Wolsburg, la Juventus Women è ad un passo dal passaggio del turno della fase a gironi della Champions. Uno degli artefici, oltre alla squadra, è anche Montemurro, dove il suo agente Mario Cenolli è stato intervistato: “Dopo l’arrivo a Torino dall’Arsenal, il mister ha cercato di impostare il suo modello. Qualche difficoltà c’è stata, penso all’amichevole persa col Barcellona. Poi, grazie anche alla perfetta organizzazione societaria ad un progetto di primo livello, ora i risultati si stanno vedendo”. Con un grande obiettivo: “Il mister vorrebbe regalare il primo triplete della storia della Juve femminile. Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa, un tris di trofei mai riuscito. Poi, ovviamente, c’è l’ambizione di andare il più avanti possibile in Champions League”. Anche perché la rosa è forte: “Si, ed anche migliorata rispetto allo scorso anno. Mi permetto di dire che Montemurro ha dato anche uno spessore in più a questa rosa, attraverso anche l’esperienza accumulata in ambito internazionale. Spero, che si tratti di una possibilità di crescita per tutto il movimento femminile italiano”.

Fonte: calciomercato.it