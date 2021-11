Lozano, viaggio tortuoso e ultimo nazionale rientrato alla base

Con l’arrivo di Hirving Lozano di ieri sera a Napoli, Luciano Spalletti ha ritrovato tutti i nazionali in vista del match contro l’Inter. Per il messicano certo è stato un luogo viaggio e solo oggi si allenerà per la gara contro i nerazzurri di Simone Inzaghi. Non è da escludere che dopo l’intervista dei giorni scorsi il mister di Certaldo e il d.s. Giuntoli gli parlino in privato per spronarlo. Ieri tra l’altro sono tornati anche Anguissa e Ospina, protagonisti anche loro con Camerun e Colombia, tutti carichi per una grande match da vertice.

Fonte: F. Mandarini CdS