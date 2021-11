Leicester ripresa da horror: Chelsea sfonda 3-0

Ritorno in campo da incubo per il Leicester dopo la sosta per le nazionali. Le Foxes cadono 3-0 in casa con il Chelsea nella 12ª giornata di Premier League. Non c’è partita al King Power Stadium, gli ospiti risolvono facilmente la pratica con le reti di Rudiger al 14′ min, Kantè al 28′ min e Pulisic al 71′ min. Terzo risultato negativo per il Leicester che resta fermo al dodicesimo posto in classifica a 15 punti