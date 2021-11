Inzaghi-Spalletti ecco i precedenti tra i due allenatori, e le loro squadre

Simone Inzaghi, Inter, mai ha conquistato la vittoria quando ha ospitato in campionato il collega Luciano Spalletti, Napoli. Dalle 3 sfide che rintracciamo negli annali del calcio, infatti, arrivano soltanto dei KO. Uno nel derby della capitale 2016-2017, due in occasione degli incroci Lazio-Inter. I numeri dei faccia a faccia tendono a riequilibrarsi se prendiamo in considerazione anche gli Spalletti-Inzaghi. Anzi, da questi 6 match ci accorgiamo di un dato davvero singolare: l’allenatore di casa, fino a oggi, mai ha raccolto l’intera posta in palio. Per 10 volte, invece, Inzaghi ha testato le sue idee di calcio col Napoli.

Il bilancio prodotto è in rosso per il mister piacentino. Però negli ultimi 4 incroci ha alternato successi e sconfitte. Mentre l’unico pareggio è andato in scena in occasione del primissimo faccia a faccia, stagione 2016-2017, dodicesima giornata, punteggio finale di 1-1.

L’ex Spalletti, dal 2017 al 2019 in nerazzurro, ha sfidato la Beneamata in Serie A per 22 volte con questo bilancio: 9 affermazioni, 7 segni X, 6 battute d’arresto.

Anche stavolta colpisce un altro dato: dai 22 testa a testa sono arrivati ben 68 reti, 33 marcati dai giocatori di Spalletti, 35 dagli avversari meneghini. Insomma, una media di poco superiore ai 3 centri per gara.

TUTTI I PRECEDENTI FRA INZAGHI E SPALLETTI IN CAMPIONATO

2 vittorie Inzaghi

1 pareggio

3 vittorie Spalletti

6 gol fatti dalle squadre di Inzaghi

9 gol fatti dalle squadre di Spalletti

TUTTI I PRECEDENTI FRA INZAGHI E IL NAPOLI IN CAMPIONATO

2 vittorie Inzaghi

1 pareggio

7 vittorie Napoli

11 gol fatti dalle squadre di Inzaghi

24 gol fatti dal Napoli

TUTTI I PRECEDENTI FRA SPALLETTI E L’INTER IN CAMPIONATO

9 vittorie Spalletti

7 pareggi

6 vittorie Inter

33 gol fatti dalle squadre di Spalletti

35 gol fatti dal Inter

Fonte: tuttomercatoweb.com