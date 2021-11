Insigne: sfida Inter con vista sul futuro!

Il sogno proibito. Lorenzo Insigne con la maglia dell’Inter. Che il club neroazzurro sia sulle tracce dell’attaccante del Napoli è un po’ come il segreto di Pulcinella. E non solo perché il contratto di Insigne è in scadenza e potrebbe firmare a zero già a partire da febbraio 2022, ma perché uno come il capitano del Napoli farebbe comodo un po’ a tutta la serie A. D’altra parte è il numero 10 della Nazionale campione d’Europa e con la quale sogna di volare in Qatar nel 2022, e nel Napoli è uno degli uomini che sposta gli equilibri più di tutti. Fonte B. Majorano ( Il Mattino)