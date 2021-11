Il corteggiamento: l’Inter si è mossa sempre sotto traccia per Insigne

Mai un’offerta diretta al club, né un’offerta al giocatore tramite l’agente Vincenzo Pisacane che con i neroazzurri ha da sempre un rapporto di grande stima e collaborazione (D’Ambrosio è uno dei suoi assistiti ed è legato a doppio filo all’Inter). Eppure il corteggiamento c’è. È come se l’Inter fosse sempre alla finestra, in attesa che qualcosa si muova, che un segnale – seppur minimo – arrivi. Al momento nulla. Sul fronte Insigne, infatti, non c’è mai stato un vacillo o un abboccamento. Lorenzo è e resta il capitano del Napoli, senza se e senza ma. Certo, la corte di una big italiana ed europea come l’Inter è motivo di orgoglio per il napoletano che sa bene il valore di una squadra come quella neroazzurra e di una piazza come quella di Milano. Ecco perché quella di domani non potrà essere una partita come le altre per lui. Non solo dal punto di vista della classifica. Vincere (e convincere) al Meazza consentirebbe al suo Napoli di mettere l’Inter a meno 10: distanza di tutta sicurezza in vista del prosieguo di un campionato lungo e pieno di insidie. Ma non è tutto. Una prestazione convincente vorrebbe anche dire far aumentare la stima che già c’è da parte del club neroazzurro e perché no, pensare anche ad un’offerta vera e più gratificante in ottica futuro visto che al momento il Napoli non si è ancora fatto avanti per il rinnovo. B. Majorano (Il Mattino)