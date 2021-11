Gara dopo gara, i 28 giorni da “incubo” di mister Spalletti

Tutto (o almeno moltissimo) concentrato in 28 giorni. Un lungo esame ed una bella sfida. Periodo a dir poco stimolante; periodo che racconterà chiaramente quali e quante sono le chance del Napoli di conquistare l’Italia dopo trentadue anni di attesa. Da Milano a Milano, dicevamo, dall’Inter al Milan. E mica soltanto questo: ci sono la Lazio di Sarri e l’Atalanta di Gasperini, e poi anche il Sassuolo (1° dicembre) e l’Empoli in campionato (12 dicembre) e lo Spartak (mercoledì a Mosca, prima della Lazio) e il Leicester in coppa (9 dicembre, dopo l’Atalanta). E se vogliamo il 22 dicembre, tre giorni dopo il Milan, c’è anche lo Spezia per chiudere il girone d’andata e il 2021: una trappola, come ha insegnato la partita con il Verona. Da mal di testa, vero? E pensare che si parla soltanto di Coppa d’Africa.

F. Mandarini (CdS)