G. Abete, commissario LND: “La non violenza è il primo articolo”

A Radio Punto Nuovo è intervenuto Giancarlo Abete, nuovo commissario della Lega Nazionale Dilettanti: “Sono già stato commissario della Lega Nazionale Professionisti quando ero presidente federale ed anche prima della Lega A anteriormente alla nomina del presidente Dal Pino. Non ho un mandato solo per approvare il bilancio, ma le aree di particolare attenzione sono quelle di adeguamento delle norme della LND ai riferimenti del Coni e devono essere validati dalla Federazione e dal Coni ci saranno le condizioni per le elezioni. C’è una norma in primis nella Lega Dilettanti che con la decadenza del Presidente, come è avvenuto con Sibilia, ha fatto cadere tutto il consiglio direttivo. Così non si poteva più approvare il bilancio. C’è tanto lavoro da fare, ho un mandato da un consiglio federale, con ordinaria e straordinaria amministrazione. Il problema del calcio violento esiste: dobbiamo fare il possibile per combatterlo, un problema che da sempre accompagna questo mondo che fa centinaia di migliaia di partite l’anno. Sia la giustizia sportiva sia penale devono essere attivati. La non violenza è il primo articolo della mia fede calcistica.”