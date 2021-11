G. Abete, comm. LND: “Mancini ha lavorato tanto sul gruppo squadra”

A Radio Punto Nuovo è intervenuto Giancarlo Abete, nuovo commissario della Lega Nazionale Dilettanti: “La non violenza è il primo articolo della mia fede calcistica. Nel tempo è maturata una diversa capacità di videoripresa nel calcio: il tipo di accompagnamento della qualità delle immagini televisive è un progress in atto da decenni. Mi interesserò attentamente di quello che sta accadendo nel girone B di Eccellenza campana, sarà fatto. Anche se c’è una pluralità di organi che si occupa e preoccupa: questo tipo di attenzione sarà data. Critiche alla Nazionale? I successi del 2021 meritano rispetto ed anche la necessità di sommergere di critiche una squadra che non ha avuto il visto immediato per i Mondiali. La Svizzera è avversario ostico. Balotelli? Era il centravanti quando io ero presidente, tutti ricordiamo le reti nell’Europeo del 2012. Penso che il problema di Balotelli non è stata certamente la Nazionale. Mancini ha lavorato tanto sul gruppo squadra, con capacità di trovare sostituti all’altezza. I rigori sbagliati hanno avuto la loro parte, in occasione degli Europei siamo andati avanti con i rigori. Abbiamo ribilanciata questa situazione. Siamo andati per tre mondiali fuori ai rigori. La bellezza del calcio è nell’imprevedibilità“.

Premi qui per seguire altre notizie

Fonte: Radio Punto Nuovo