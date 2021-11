(Formazioni) Inter-Napoli. Dubbio sul partner di Lautaro Martinez. Problema “Covid” per Spalletti

Domani sera allo stadio “G. Meazza”, fischio d’inizio alle ore 18,00, si giocherà il big-match Inter-Napoli valevole per la tredicesima giornata di campionato. Per Simone Inzaghi c’è da sciogliere il dubbio sul partner di Lautaro Martinez, recuperato dopo la botta presa in nazionale. In vantaggio Dzeko, ma occhio a Correa. Per il resto Calhanoglu favorito su Vidal e Ranocchia prenderà il posto dell’infortunato De Vriij. Spalletti nel frattempo ha ricevuto in mattinata la notizia della positività di Politano al Covid e quindi il gruppo squadra farà un nuovo giro di tamponi. Pronto nel caso Lozano per il match di Milano, rientrato ieri sera.

Fonte: CdS