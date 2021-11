Dichiarazioni Lozano: immediata la telefonata di Giuntoli

Inutile nascondere che le sue parole abbiano fatto discutere. Sicuramente in alcuni giudizi si è esagerato, visto che l’ambizione è una cosa normale, ma è altrettanto vero che per tempistica e momento attuale della squadra, forse determinate parole si possono e si devono evitare. Fatto sta che il quotidiano Tuttosport, in merito alla vicenda Lozano, che è tornato solo ieri e oggi si allenerà a Castel Volturno, rivela che il ds Giuntoli gli ha telefonato subito dopo aver rilasciato quella dichiarazione ,spiegandogli – così si legge – che la sua aspirazione è legittima, ma che è sempre preferibile evitare certe esternazioni a stagione in corso.