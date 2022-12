De Laurentiis: “La statua di Maradona sarà sistemata all’interno degli spogliatoi in modo che i calciatori possano ammirarla”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Campanianelpallone.it.

“Dove sarà posizionata la statua? Con ogni probabilità verranno realizzate diverse copie, la versione originale dovrebbe essere sicuramente sistemata all’interno degli spogliatoi in modo che i calciatori possano ammirarla prima di scendere in campo”.

Sulla prevendita di Napoli-Lazio: “Soddisfatto? L’attuale andamento della vendita mi soddisfa ma c’è ancora disponibilità di tagliandi e dunque invito tutti i tifosi a venire perché sarà una serata speciale, sia per la celebrazione in onore di Diego, sia per il valore della partita che giocheremo”.

Preoccupazione per la trasferta in Russia? “C’è grande apprensione. Già diverse settimane avevo proposto all’Uefa di trovare una soluzione che garantisse maggiore sicurezza e di disputare la gara in campo neutro, ma la mia idea non è stata presa in considerazione”.

Presente o assente a Milano per Inter-Napoli: “Dopo la sconfitta in finale di Supercoppa della scorsa stagione, ho deciso di non andare più in trasferta per scaramanzia. Le gare in trasferta le guardo sempre con gli stessi amici e senza mai cambiare cibo”.

Fonte Si Gonfia La Rete