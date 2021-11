Dall’Inter allo Spezia, mese verità per gli azzurri

Il Napoli prosegue la preparazione, dopo il rientro dei vari nazionali, in un mese che sarà cruciale e ricco di impegni. Si comincerà domani alle ore 18,00 contro l’Inter al “Meazza”. Mercoledì si andrà a Mosca per la quinta gara del girone C di Europa League contro lo Spartak Mosca. In campionato poi le tre sfide contro Lazio, Sassuolo e Atalanta. Si tornerà in campo internazionale contro il Leicester. Infine ancora al “Meazza” contro il Milan e per chiudere l’anno ci sarà lo Spezia al “Maradona”. Un mese intenso, prima della pausa per la sosta natalizia.

Fonte: F. Mandarini CdS