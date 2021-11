COPPA ITALIA PRIMAVERA – Stravince l’Inter, pari preziosi per Torres e Chievo Verona

Giornata di gare di Coppa Italia femminile, dove sono scese anche le squadre della serie A. Nessuna sorpresa, anzi nette vittorie in trasferta per l’A.s. Roma contro il Tavagnacco e l’Inter contro la Pro Sesto. Buoni pareggi per la Torres e il Chievo Verona. Ecco tutti i risultati.

Tavagnacco-A.s. Roma 0-5

Torres femminile-Sampdoria 1-1

Brescia-Fiorentina 0-2

Cesena-Sassuolo 0-2

Chievo Verona Women-Empoli Ladies 1-1

Cittadella-A.c. Milan 0-2

Pro Sesto-Inter 0-6

A cura di Alessandro Sacco