Callejon bomber del Meazza, per Osimhen parte la caccia allo spagnolo

Victor ha segnato due gol con la Nigeria nello spazio di tre giorni, uno con la Liberia su rigore e un altro con Capo Verde, ma con il Napoli è proprio al verde da quattro partite di campionato: ha saltato per infortunio quella con la Salernitana, è vero, però meglio non gli è andata con la Roma, il Bologna e il Verona. L’ultimo ruggito risale al 17 ottobre con il Torino – il terzo tempo alla Jordan che fece consumare le mani a quelli del Maradona -, mentre in assoluto è dal 21 ottobre con il Legia che il colpo non gli riesce: domani, insomma, sarà un mese tondo. Un anniversario al contrario che Osimhen farà di tutto per cancellare sia per cominciare a regalare perle scudetto, sia per arrivare al più presto dove gente come Mertens e Higuain, principi e favole azzurre del gol, non sono arrivati. Già: è da un po’ che un centravanti da copertina non spara un bel Do di petto alla Scala del calcio con l’Inter. Centravanti azzurri vs San Siro nerazzurro: non è un caso che Callejon, a conti fatti, risulti il recente cannoniere leader nella Milano interista. Sì. L’ultimo attaccante vero a segno al Meazza? Il Matador. Cavani: era il 9 dicembre 2012. Il 9 dicembre di 9 anni fa. Nove, appunto: il numero del centravanti di nome Osi. Fonte: C dS